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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.97 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.81
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK KORKMAZ 1 %0.06 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN ŞAHİN 3 %0.09 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT SANCAR 5 %0.46 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZKAR HAZNEDAR 1 %0.10 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.88
ERCAN KÜÇÜK 605 %0.97 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN GÖKSÜGÜR 4 %0.47 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRAÇ SANCAR 20 %0.86 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %91.67
MELİKE GÜNGÖR 2 %0.09 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAADET KARATEPE 8 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı