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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ATICI 26 %0.22 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÇEK 139 %0.16 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN AKSOY 584 %0.28 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATIMA BEYZA YARDIM 18 %0.15 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET HAMDİ HAZNEDAR 21 %0.12 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN HASIRCI 69 %0.44 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCÜMENT ORHAN 14 %0.09 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN 432 %0.56 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN AKÇA 16 %0.12 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY KIRCELLİ 42 %0.48 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TANRIVERDİ 224 %0.20 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AFACAN KEMAL CAN 1202 %0.32 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ULUN 14 %0.13 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHDİ VELİ YÜKSEKAL 21 %0.17 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERGÖR 306 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı