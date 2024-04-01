|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ATICI
|26
|%0.22
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÇEK
|139
|%0.16
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN AKSOY
|584
|%0.28
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATIMA BEYZA YARDIM
|18
|%0.15
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET HAMDİ HAZNEDAR
|21
|%0.12
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN HASIRCI
|69
|%0.44
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCÜMENT ORHAN
|14
|%0.09
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
|432
|%0.56
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN AKÇA
|16
|%0.12
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY KIRCELLİ
|42
|%0.48
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TANRIVERDİ
|224
|%0.20
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AFACAN KEMAL CAN
|1202
|%0.32
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ULUN
|14
|%0.13
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
|21
|%0.17
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERGÖR
|306
|%0.16
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