|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAYDAR TUTUŞ
|181
|%0.38
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %84.51
|OSMAN GERGER
|88
|%0.26
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT OPAK
|35
|%0.14
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
|ABIT GÖRÜR
|29
|%0.08
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED AKKUŞ
|166
|%0.12
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH KAYIKÇI
|53
|%0.26
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYGÜL GÖREN
|201
|%0.13
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
|BÜŞRA KAYIKÇI
|75
|%0.19
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
|NURULLAH KIRAN
|52
|%0.25
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ASLANTÜRK
|181
|%0.15
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET İŞKURAN
|195
|%0.17
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKBAŞ
|145
|%0.35
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF YAĞMUR
|192
|%0.22
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