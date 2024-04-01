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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %99.05
İLKNUR EMANET 671 %0.47 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %99.60
HÜSEYİN GÖÇER 328 %0.59 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK KOÇAK 492 %1.81 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN AKIN 201 %0.41 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN TEZCAN 36 %0.22 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILMAZER 61 %0.19 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR HOLAT 419 %0.79 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÜREYEN 10 %0.12 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN ÖZDEMİR 226 %0.56 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KAÇAR 22 %0.13 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ERÖZ 57 %0.32 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET KAPLAN 104 %0.54 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANJU BOZAN 53 %0.20 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT ARAPOĞLU 123 %0.16 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER ÇALIŞKANER 48 %0.47 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
MAHİR TOKAT 22 %0.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı