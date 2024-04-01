|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|RİYAT ARSLAN
|51
|%0.17
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %91.08
|FEHİM BAYIR
|326
|%0.27
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|MÜMTAZ CEYLAN
|154
|%0.28
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %90.12
|MEHMET KÜÇÜK
|40
|%0.24
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.41
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|320
|%0.48
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
|ERDİNÇ SAY
|450
|%0.68
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|AHMET SAVCUN
|61
|%0.26
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
|KANAN KARA
|44
|%0.25
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.80
|YUSUF DOĞAN
|110
|%0.09
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
|ÖMER ÖZSOY
|84
|%0.17
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %83.33
|SALİH BOZDOĞAN
|26
|%0.40
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİDE BOZDOĞAN
|69
|%0.29
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.52
|ATIF CEYLAN
|58
|%0.13
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.32
|HASAN BOZDOĞAN
|328
|%0.53
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
|MALİK SÖKMEN
|32
|%0.16
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