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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
RİYAT ARSLAN 51 %0.17 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %91.08
FEHİM BAYIR 326 %0.27 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.67
MÜMTAZ CEYLAN 154 %0.28 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %90.12
MEHMET KÜÇÜK 40 %0.24 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.41
FEHMİ GÜZELMANSUR 320 %0.48 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
ERDİNÇ SAY 450 %0.68 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
AHMET SAVCUN 61 %0.26 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
KANAN KARA 44 %0.25 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.80
YUSUF DOĞAN 110 %0.09 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
ÖMER ÖZSOY 84 %0.17 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %83.33
SALİH BOZDOĞAN 26 %0.40 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİDE BOZDOĞAN 69 %0.29 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.52
ATIF CEYLAN 58 %0.13 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.32
HASAN BOZDOĞAN 328 %0.53 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
MALİK SÖKMEN 32 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı