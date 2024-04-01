|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %83.51
|CEMİL KARA
|575
|%0.51
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
|HAKAN KUZİN
|63
|%0.20
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|22
|%0.28
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|BESİM ATAŞ
|34
|%0.21
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL AKSAY
|1
|%0.02
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
|ÖMER ŞEN
|101
|%0.13
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ŞAHİN
|12
|%0.07
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KÖKER
|529
|%0.46
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MUT
Açılan Sandık Oranı %83.84
|DURMUŞ KUMRU
|39
|%0.11
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|ÇETİN ŞENYURT
|321
|%0.42
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
|NEZİHA KARATAŞ
|464
|%0.29
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
|MEHMET ÖZGÜR
|325
|%0.25
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.26
|ALİ ÖZDEMİR
|1000
|%0.74
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