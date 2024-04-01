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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %83.51
CEMİL KARA 575 %0.51 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
HAKAN KUZİN 63 %0.20 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN SÜNBÜL 22 %0.28 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
BESİM ATAŞ 34 %0.21 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL AKSAY 1 %0.02 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
ÖMER ŞEN 101 %0.13 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ŞAHİN 12 %0.07 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KÖKER 529 %0.46 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %83.84
DURMUŞ KUMRU 39 %0.11 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
ÇETİN ŞENYURT 321 %0.42 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
NEZİHA KARATAŞ 464 %0.29 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
MEHMET ÖZGÜR 325 %0.25 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.26
ALİ ÖZDEMİR 1000 %0.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı