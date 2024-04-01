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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.97 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.52
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET AYVAZ 2111 %2.94 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT DEMİRTÜRKOĞLU 388 %1.49 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ ŞAHİNTÜRK 24 %0.12 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ TERZİ 2074 %14.46 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KUL 192 %1.87 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ALTUNBAŞ 127 %1.36 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR GENÇCAN 66 %2.60 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH YILDIZ 36 %0.40 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKIL 38 %0.66 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN SAKA 13 %0.41 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BEKTAŞ 156 %0.86 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ KALEMCİ 78 %0.31 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET REMZİ KASIM 1027 %0.62 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ UZUN 35 %0.24 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAY YILDIRIM 207 %2.24 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖZDEMİR 314 %1.85 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT DURSUN 180 %0.68 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı