|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN GENÇER
|67
|%0.65
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇOBAN
|13
|%0.13
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVVA ÇAKIN
|18
|%0.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.81
|ORHAN UĞUR
|172
|%0.13
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAZAN
|11
|%0.23
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESRİN AÇIKGÖZ
|7
|%0.16
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR TÜRKMEN
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM İLKÇAĞI
|2
|%0.14
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FADİME KANDİLLİ
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YENER ÇOBAN
|11
|%0.91
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT ÇAKIN
|20
|%2.60
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