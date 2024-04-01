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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN GENÇER 67 %0.65 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇOBAN 13 %0.13 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVVA ÇAKIN 18 %0.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.81
ORHAN UĞUR 172 %0.13 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KAZAN 11 %0.23 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRİN AÇIKGÖZ 7 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR TÜRKMEN 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM İLKÇAĞI 2 %0.14 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADİME KANDİLLİ 0 %0 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YENER ÇOBAN 11 %0.91 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT ÇAKIN 20 %2.60 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı