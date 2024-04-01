|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET PORTAKAL
|24
|%0.33
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR KOCAMAN
|97
|%0.14
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED KESKİN
|134
|%0.27
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ORAL
|14
|%0.31
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA ÇETİNKAYA
|465
|%0.29
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİNÇER EROL
|108
|%0.37
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ KOÇAŞ
|104
|%0.20
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN MEMİŞ
|61
|%0.73
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKTAŞ
|201
|%0.46
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BATTAL
|241
|%0.35
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECİP ALBAYRAK
|233
|%0.36
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL YILDIZ
|915
|%0.30
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN DİNÇ
|49
|%0.36
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ VARLI
|344
|%0.71
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL BEKTAŞ
|1672
|%0.34
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KORAL
|79
|%0.23
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN ATAKAN
|737
|%0.21
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