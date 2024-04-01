|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KARA
|82
|%0.41
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YURTSEVER
|100
|%1.47
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ORUÇ
|108
|%1.96
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TURAN SOLGUN
|280
|%0.22
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %94.06
|DERYA NEZİR
|266
|%1.83
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER AVŞAR
|42
|%0.19
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KARABULUT
|6
|%0.23
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|29
|%0.22
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KARA
|14
|%0.34
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA CENK
|12
|%0.21
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ALYÜZ
|29
|%0.32
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİDE KARABAŞ
|24
|%0.24
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.06
|İSMET TORUN
|452
|%0.33
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