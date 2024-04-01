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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.49
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KARA 82 %0.41 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YURTSEVER 100 %1.47 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ORUÇ 108 %1.96 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TURAN SOLGUN 280 %0.22 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %94.06
DERYA NEZİR 266 %1.83 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER AVŞAR 42 %0.19 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KARABULUT 6 %0.23 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA BOZKURTOĞLU 29 %0.22 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KARA 14 %0.34 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA CENK 12 %0.21 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ALYÜZ 29 %0.32 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİDE KARABAŞ 24 %0.24 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.06
İSMET TORUN 452 %0.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı