|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN KILIÇ
|36
|%0.49
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA TEBER
|56
|%0.41
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖRPEK
|45
|%0.34
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVVA ÖZDEMİR
|13
|%0.20
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERTCAN ERİBOL
|102
|%0.44
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORAY KORUCU
|15
|%1.01
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ÖRÜK
|104
|%0.29
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FELEMEZ GÜNDOĞDU
|8
|%0.60
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