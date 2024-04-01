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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDİ AHMET KARACA 41 %0.23 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
ÖMER MURAT KARACA 32 %0.10 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN AKIN 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BOZKURT 38 %0.05 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KILINÇ 15 %0.08 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KURT 75 %0.37 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %96.63
ASLI GELDEÇ 766 %0.20 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.99
HALİT BOZKURT 880 %0.26 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖKELİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı