|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYDİ AHMET KARACA
|41
|%0.23
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
|ÖMER MURAT KARACA
|32
|%0.10
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN AKIN
|2
|%0.03
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BOZKURT
|38
|%0.05
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KILINÇ
|15
|%0.08
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KURT
|75
|%0.37
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %96.63
|ASLI GELDEÇ
|766
|%0.20
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.99
|HALİT BOZKURT
|880
|%0.26
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖKELİ
|0
|%0
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