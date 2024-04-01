|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BULANIK
Açılan Sandık Oranı %86.54
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|20
|%0.22
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE NUR KULOĞLU
|0
|%0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA YOLAY
|4
|%0.22
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ BOZ
|25
|%0.28
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.09
|AHMET KADİR AKTACİR
|170
|%0.41
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAŞARA
|23
|%0.52
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|0
|%0
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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