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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
HASAN HÜSEYİN AFŞAR 24 %0.31 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞAT KARALI 33 %0.93 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATI AFŞAR 1 %0.06 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH BİÇER 4 %0.22 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SEZEK 16 %0.15 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT BARDAKCI 6 %0.17 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET BİÇER 2 %0.19 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAKAN AKKUŞ 6 %0.22 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.07
MUSTAFA PAK 377 %0.29 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN KÖKLEN 55 %2.61 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %97.33
ABDULLAH ŞAHİN 34 %0.20 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %81.82
YASİN YILDIRIM 9 %0.06 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KİREMİTCİ 4 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı