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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %68.18
NACİ DEMİR 4 %0.14 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
TURGAY KAYA 45 %0.28 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAY SUSAM 151 %0.38 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
AHMET ÇAKIBEY 9 %0.26 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SARIALP 92 %1.11 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
HACI BEKİR TOPÇU 24 %0.13 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
BAKİ ERDEMCİ 670 %0.34 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
AYTAÇ TEKİN 719 %0.26 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI ELMA 4 %0.14 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
EMREHAN METİN 29 %0.29 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
HASAN UĞUR 102 %1.10 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KURT 16 %0.20 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR TORCU 331 %0.40 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KORKMAZ 14 %0.10 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SEMİH SİNER 43 %0.19 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÜLMÜŞ 14 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı