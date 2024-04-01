|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %68.18
|NACİ DEMİR
|4
|%0.14
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
|TURGAY KAYA
|45
|%0.28
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZAY SUSAM
|151
|%0.38
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|AHMET ÇAKIBEY
|9
|%0.26
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SARIALP
|92
|%1.11
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
|HACI BEKİR TOPÇU
|24
|%0.13
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
|BAKİ ERDEMCİ
|670
|%0.34
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
|AYTAÇ TEKİN
|719
|%0.26
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI ELMA
|4
|%0.14
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
|EMREHAN METİN
|29
|%0.29
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
|HASAN UĞUR
|102
|%1.10
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KURT
|16
|%0.20
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR TORCU
|331
|%0.40
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KORKMAZ
|14
|%0.10
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|43
|%0.19
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|14
|%0.14
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