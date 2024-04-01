|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EZER
|5
|%0.21
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SÜRÜCÜ
|2
|%0.11
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT KARAGÖZ
|41
|%1.09
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT GÜLER
|4
|%0.20
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAYDAR GÜLEN
|20
|%0.59
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KAYACAN
|3
|%0.16
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA COŞGUN
|9
|%0.13
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDA ELİF SÜRÜCÜ
|7
|%0.37
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERİHAN KIRIŞTIOĞLU
|15
|%0.45
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ZORALİOĞLU
|4
|%0.54
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YIĞ
|3
|%0.21
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERYEM YAMANCAN
|10
|%0.56
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %96.43
|YASİN KUMRU
|6
|%0.11
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYYİBE KÜÇÜKHASAN
|1
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|MURAT GÜLEN
|129
|%0.21
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİDE NAMLIER
|28
|%1.87
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN BEKTAŞ
|34
|%2.93
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÇOBAN
|2
|%0.09
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %97.50
|GÜLER ÖZDEMİR
|17
|%0.18
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %98.68
|İLKER AYDIN
|26
|%0.15
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