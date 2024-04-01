|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA BİLGİ
|103
|%0.46
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜSSAMET TAŞIN
|16
|%0.19
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ YILDIRIM
|87
|%0.25
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ŞİMŞEK
|61
|%0.12
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ COŞKUN
|401
|%0.24
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA BARIŞ
|68
|%0.25
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KAYA
|70
|%0.22
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE DURAN
|42
|%0.35
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT KALEM
|10
|%0.13
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA ÇOBAN
|17
|%0.11
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ AYDIN
|172
|%0.96
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN BARLAS
|132
|%0.19
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES TAKSİM
|44
|%0.25
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN İZ
|237
|%0.25
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SARIGÖL
|268
|%0.38
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET AYDIN BAŞ
|29
|%0.23
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH BEZCİ
|20
|%0.24
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