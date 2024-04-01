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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKANT AYGÜL 733 %0.65 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ATASEVER 54 %0.12 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR ŞEVİK 44 %0.44 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN KOPOYCU 245 %0.25 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHİTTİN EVSEN 48 %0.15 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BASRİ REÇBER 71 %0.18 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN REÇBER 222 %1.01 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK BARIŞ TUTAK 160 %0.16 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT AYGÜL 47 %0.23 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞEVİK 28 %0.25 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAYDAR TARHANLI 145 %0.29 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ZEYTİN 45 %0.24 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN ÖZER 50 %0.22 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TARHANLI 442 %0.38 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET ERGÜN 40 %0.28 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMİN KAYIŞ 35 %0.27 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF ERAYDIN 17 %0.22 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE KOPOYCU 19 %0.16 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT SÜNER 87 %0.36 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN MASAR 69 %0.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı