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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHİT BEKTAŞOĞLU 48 %0.36 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CAN 238 %0.19 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM İLHAN 145 %1.22 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT ÇAMAŞ 54 %0.76 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİTTİN AKBAŞLI 12 %0.13 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AKBAŞ 32 %0.38 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ÇAVUŞOĞLU 360 %0.52 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN EKİM 71 %0.42 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YEKDA ÖZTÜRK 11 %0.17 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN PALAVAR 20 %0.18 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZGİN ŞAHİNKAYA 92 %1.00 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KARAKOÇ 4 %0.07 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KORKMAZ 22 %0.30 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YILMAZLI 42 %0.26 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ AV 185 %1.06 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %98.80
ORHAN KOÇ 31 %0.34 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYLAN İSKENDER 87 %0.43 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
REYHAN AY 40 %0.25 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.72
FAHRİ ÖZGEN 79 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı