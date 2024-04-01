|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|48
|%0.36
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CAN
|238
|%0.19
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM İLHAN
|145
|%1.22
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT ÇAMAŞ
|54
|%0.76
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİTTİN AKBAŞLI
|12
|%0.13
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AKBAŞ
|32
|%0.38
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|360
|%0.52
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN EKİM
|71
|%0.42
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YEKDA ÖZTÜRK
|11
|%0.17
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN PALAVAR
|20
|%0.18
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|92
|%1.00
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KARAKOÇ
|4
|%0.07
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KORKMAZ
|22
|%0.30
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN YILMAZLI
|42
|%0.26
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ AV
|185
|%1.06
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %98.80
|ORHAN KOÇ
|31
|%0.34
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYLAN İSKENDER
|87
|%0.43
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REYHAN AY
|40
|%0.25
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.72
|FAHRİ ÖZGEN
|79
|%0.11
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