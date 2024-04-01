|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|HASAN ÖKTEN
|28
|%0.43
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
|CEMAL AKTAŞ
|8
|%0.21
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %72.00
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|10
|%0.16
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.62
|MUZAFFER ŞEN
|25
|%0.79
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY AKDEMİR
|8
|%0.44
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ EROL
|17
|%0.37
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN HASÇELİK
|6
|%0.12
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ MERMERTAŞ
|1
|%0.05
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|SEDA AĞIRDİL
|11
|%0.20
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %88.42
|NİHAT GÜNAYDIN
|546
|%0.25
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL ÖZ
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %89.86
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|6
|%0.07
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEÇKİN YAVAŞ
|18
|%0.14
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %71.90
|SABRİYE AŞIK
|213
|%0.14
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