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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
HASAN ÖKTEN 28 %0.43 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
CEMAL AKTAŞ 8 %0.21 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %72.00
GÜRKAN ÇALIŞKAN 10 %0.16 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.62
MUZAFFER ŞEN 25 %0.79 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY AKDEMİR 8 %0.44 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ EROL 17 %0.37 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN HASÇELİK 6 %0.12 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ MERMERTAŞ 1 %0.05 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
SEDA AĞIRDİL 11 %0.20 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %88.42
NİHAT GÜNAYDIN 546 %0.25 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL ÖZ 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %89.86
BARIŞ ÇALIKUŞU 6 %0.07 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEÇKİN YAVAŞ 18 %0.14 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %71.90
SABRİYE AŞIK 213 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı