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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDA TOKGÖZ 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIDIKA AKÇİN 1 %0.07 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÖZTÜRK 1 %0.09 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN HATAL 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VURAL ŞENTÜRK 4 %0.18 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YAMANEL 10 %0.22 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TONBAZ 154 %0.15 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AÇIKGÖZ 4 %0.32 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ GÖBÜL 26 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı