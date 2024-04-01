|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDA TOKGÖZ
|0
|%0
|Detay
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SIDIKA AKÇİN
|1
|%0.07
|Detay
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ÖZTÜRK
|1
|%0.09
|Detay
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN HATAL
|0
|%0
|Detay
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VURAL ŞENTÜRK
|4
|%0.18
|Detay
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YAMANEL
|10
|%0.22
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TONBAZ
|154
|%0.15
|Detay
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AÇIKGÖZ
|4
|%0.32
|Detay
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ GÖBÜL
|26
|%0.16
|Detay