|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %91.37
|TAHSİN BENLİ
|48
|%0.13
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %86.92
|AHMET KAR
|57
|%0.31
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA KAZANCI
|39
|%0.29
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %91.84
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|569
|%0.57
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %93.75
|MEHMET ÇENBER
|31
|%0.51
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %95.37
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|675
|%1.15
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|66
|%0.23
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|18
|%0.26
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %95.19
|NECMEDDİN KAZANCI
|1031
|%0.50
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %85.79
|VELİ ATA YARAŞIR
|109
|%0.37
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %84.09
|SÜLEYMAN KÖSE
|45
|%0.13
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