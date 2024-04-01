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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:05
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%90.81
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.38 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %91.37
TAHSİN BENLİ 48 %0.13 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %86.92
AHMET KAR 57 %0.31 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA KAZANCI 39 %0.29 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %91.84
DİLEK DERYA BAŞLIPINAR 569 %0.57 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %93.75
MEHMET ÇENBER 31 %0.51 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %95.37
DURDU MEHMET YÜKSEK 675 %1.15 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN ÇOKBEKLER 66 %0.23 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN YAŞAR YÜKSEK 18 %0.26 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %95.19
NECMEDDİN KAZANCI 1031 %0.50 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %85.79
VELİ ATA YARAŞIR 109 %0.37 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %84.09
SÜLEYMAN KÖSE 45 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı