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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ÇİLOĞLU 6 %0.19 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÜNVEREN 6 %0.16 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KARADENİZ 64 %0.12 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP TAHA KESKİN 10 %0.10 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERTCAN GÜÇLÜ 96 %0.21 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %98.89
MUHAMMET EMİN YALAZ 106 %0.71 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALEDDİN ÖZTÜRK 2 %0.03 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YETGİN 153 %0.57 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
YAKUP KUZAY 170 %0.46 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KOCAMAN 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK AKSU 44 %1.28 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
HÜSEYİN BEKTAŞ 4 %0.04 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM CAN 7 %0.14 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %98.90
SEBAHATTİN AYTAÇ 227 %0.28 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BÜYÜKGÜLER 13 %0.22 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİME KESKİN 9 %0.12 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YENTÜRK 22 %0.76 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %97.92
RUKİYE KÜÇÜKASLAN 155 %1.56 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS YAZGI 42 %0.13 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ TAYFUR 43 %0.22 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİM CAN 24 %0.08 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA ATÇEKEN 317 %0.19 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACER DİDEM ERDOĞDU 33 %0.15 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
TAHİR ARIÇ 311 %0.19 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
NİYAZİ TAYFUR 188 %1.28 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜRREYYA BAŞARAN 866 %0.27 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERRİN KARADEMİR 78 %0.19 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUREDDİN ÜNVEREN 8 %0.19 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KÜÇÜKİBİŞ 8 %0.18 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ERÖZLÜ 2 %0.15 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN UZUN 25 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı