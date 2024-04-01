60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TURHAN 15 %0.28 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ATALA 66 %0.37 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.09
EMİR KAPLAN 212 %0.30 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA SIZMAZ 5 %0.27 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK ÖZEKİNCİ 6 %0.54 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı