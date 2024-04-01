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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUHİ SARI 4 %0.23 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF CERRAHOĞLU 3 %0.11 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞAN 3 %0.34 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİYE UYGUN 12 %0.18 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KARAKAŞ 5 %0.77 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP HAYIR 9 %0.15 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN CEYLAN 0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN DAĞDEVİREN 33 %1.81 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HURZEM TURGUT 81 %1.55 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ÇORBACI 10 %0.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.47
NECATİ KILINÇ 385 %0.22 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KARAYANIK 74 %0.61 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA ORAK 7 %0.08 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER YILMAZ 9 %0.42 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜN ÇINAR 3 %0.09 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ATEŞ 6 %0.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı