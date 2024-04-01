|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUHİ SARI
|4
|%0.23
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF CERRAHOĞLU
|3
|%0.11
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞAN
|3
|%0.34
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİYE UYGUN
|12
|%0.18
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KARAKAŞ
|5
|%0.77
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP HAYIR
|9
|%0.15
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN CEYLAN
|0
|%0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|33
|%1.81
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HURZEM TURGUT
|81
|%1.55
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT ÇORBACI
|10
|%0.41
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.47
|NECATİ KILINÇ
|385
|%0.22
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KARAYANIK
|74
|%0.61
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA ORAK
|7
|%0.08
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER YILMAZ
|9
|%0.42
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜN ÇINAR
|3
|%0.09
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ATEŞ
|6
|%0.10
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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