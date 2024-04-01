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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.48
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ÖRÇEN 784 %1.19 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
MEHMET KOÇ 137 %0.18 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
CEVAT DEMİRCAN 592 %0.51 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
RAİF SOLMAZ 163 %0.19 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNAY YILDIRIM 48 %0.18 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.09
FATİH ÖZTÜRK 726 %0.36 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.26
ABDÜLKADİR ÜSTÜNER 399 %0.42 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.20
CAHİT BARUTÇU 685 %0.34 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
YILMAZ ÇOŞĞUN 359 %1.16 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YILMAZLAR 82 %0.25 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AVCI 224 %0.29 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜM DEMİR 459 %0.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı