|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ÖRÇEN
|784
|%1.19
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
|MEHMET KOÇ
|137
|%0.18
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
|CEVAT DEMİRCAN
|592
|%0.51
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|RAİF SOLMAZ
|163
|%0.19
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNAY YILDIRIM
|48
|%0.18
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.09
|FATİH ÖZTÜRK
|726
|%0.36
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.26
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|399
|%0.42
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.20
|CAHİT BARUTÇU
|685
|%0.34
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|359
|%1.16
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YILMAZLAR
|82
|%0.25
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AVCI
|224
|%0.29
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜM DEMİR
|459
|%0.49
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