|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %70.19
|MAHMUT AĞSU
|239
|%0.31
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|ZEHRA MISIR
|65
|%0.22
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %98.53
|MESUD RAHMAN SÖZER
|107
|%0.68
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %70.20
|FADİME AMAÇ
|58
|%0.08
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİR TORAMAN
|9
|%0.12
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|YUSUF YENİ
|38
|%0.15
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
|ABDULLAH PEKER
|72
|%0.14
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|ASYA FATMA KAYA
|129
|%0.19
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.01
|ÇETİN ÇUKUR
|262
|%0.29
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|62
|%0.18
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %99.45
|RESUL ÖZDİL
|86
|%0.21
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ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|İHSAN BULUT
|57
|%0.32
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %39.39
|ESRA ÜSTÜN
|27
|%0.22
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