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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %70.19
MAHMUT AĞSU 239 %0.31 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
ZEHRA MISIR 65 %0.22 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %98.53
MESUD RAHMAN SÖZER 107 %0.68 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %70.20
FADİME AMAÇ 58 %0.08 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİR TORAMAN 9 %0.12 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
YUSUF YENİ 38 %0.15 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
ABDULLAH PEKER 72 %0.14 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
ASYA FATMA KAYA 129 %0.19 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.01
ÇETİN ÇUKUR 262 %0.29 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
AYKUP EGE AVŞAROĞLU 62 %0.18 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %99.45
RESUL ÖZDİL 86 %0.21 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
İHSAN BULUT 57 %0.32 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %39.39
ESRA ÜSTÜN 27 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı