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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
YILDIRIM AY 7 %0.25 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT ALİ ÇAKMAK 26 %1.90 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÖL 2 %0.14 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM BALI 5 %0.16 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KARA 4 %0.45 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KARACA 7 %0.11 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TOPUZLU 23 %0.15 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN DURAK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.18
TALİP AY 260 %0.19 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇELİKER 1 %0.04 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ŞENOCAK 9 %0.48 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %93.06
ERCAN ASA 27 %0.17 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %98.83
SITKI ÖZDEMİR 50 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı