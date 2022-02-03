CHP’li Oğuzhan Turan'a rüşvet kurşunu! +18 içerikli videosu sosyal medyada tepki çekmişti

Olay, 31 Ocak Pazartesi CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Kuşadası'nda otel işleten Harun Özekin, olay günü sabah saatlerinde başkan yardımcısı Turan'ın aracını park ettiği yerde pusu kurdu. Başkan yardımcısı Turan otoparka gelerek aracını park etti.
Turan'ın otomobilinden inmesini bekledikten sonra karşısına geçen saldırgan belinden çıkardığı silahla 4 el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belindeki silahını çekerek saldırgana karşılık verdi. Olayda her iki taraf da yara almazken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Özekin otoparktan koşarak ayrıldı. Özekin olaydan sonra polise teslim oldu.
ALDIĞINIZ RÜŞVETLERİ VERECEKSİNİZ
Saldırıyı gerçekleştiren Harun Özekin, otelinde polislere teslim oldu. Öztekin'in gözaltına alınırken, "Öldürmek istemedim. Bu sadece bir uyarıydı. Aldığı rüşvetleri geri verecek" diye bağırdı.