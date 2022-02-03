CHP’li Oğuzhan Turan'a rüşvet kurşunu! +18 içerikli videosu sosyal medyada tepki çekmişti

Turan'ın otomobilinden inmesini bekledikten sonra karşısına geçen saldırgan belinden çıkardığı silahla 4 el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belindeki silahını çekerek saldırgana karşılık verdi. Olayda her iki taraf da yara almazken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Özekin otoparktan koşarak ayrıldı. Özekin olaydan sonra polise teslim oldu.