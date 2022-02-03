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    • Güncel
    • 03.02.2022 09:50
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    • 03.02.2022 09:50
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    CHP’li Oğuzhan Turan'a rüşvet kurşunu! +18 içerikli videosu sosyal medyada tepki çekmişti

    Kuşadası Belediyesi’nde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a otel işletmecisi Harun Özekin silahlı saldırıda bulundu. Turan yara almadan kurtulurken, Özekin tutuklandı. Özekin’in saldırıdan önce Facebook’tan “Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı” yazması dikkat çekti. Öte yandan rüşvet aldığı iddia edilen Turan’ın başka vukuatları daha ortaya çıktı. +18 içerikli skandal videosu sosyal medyada dolaşan Oğuzhan Turan’ın Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi adına konuşmayı yapması da büyük tepki çekmişti.

    CHP’li Oğuzhan Turan’a rüşvet kurşunu!

    Olay, 31 Ocak Pazartesi CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Kuşadası'nda otel işleten Harun Özekin, olay günü sabah saatlerinde başkan yardımcısı Turan'ın aracını park ettiği yerde pusu kurdu. Başkan yardımcısı Turan otoparka gelerek aracını park etti.

    Turan'ın otomobilinden inmesini bekledikten sonra karşısına geçen saldırgan belinden çıkardığı silahla 4 el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belindeki silahını çekerek saldırgana karşılık verdi. Olayda her iki taraf da yara almazken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Özekin otoparktan koşarak ayrıldı. Özekin olaydan sonra polise teslim oldu.



    ALDIĞINIZ RÜŞVETLERİ VERECEKSİNİZ
    Saldırıyı gerçekleştiren Harun Özekin, otelinde polislere teslim oldu. Öztekin'in gözaltına alınırken, "Öldürmek istemedim. Bu sadece bir uyarıydı. Aldığı rüşvetleri geri verecek" diye bağırdı.

        Turan'ı rüşvet almakla suçlayan Özekin'in saldırının hemen sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu belirlendi. Özekin'in saldırıdan önce Facebook'tan "Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı" yazması dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özekin tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        +18 VİDEOSU SOSYAL MEDYADA DOLAŞIYOR
        Öte yandan rüşvet aldığı iddia edilen Turan'ın başka vukuatları daha ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, +18 içerikli skandal videosu sosyal medyada dolaşan Oğuzhan Turan'ın Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi adına konuşmayı yapması da büyük tepki çekmişti.

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        Haberler Güncel CHP’li Oğuzhan Turan'a rüşvet kurşunu! +18 içerikli videosu sosyal medyada tepki çekmişti
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