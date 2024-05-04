Gazze’de 210 günlük soykırım! Terör devleti İsrail’in saldırılarında 10 bin kişi kayboldu

Terör devleti İsrail , 7 Ekim'den bu yana Gazze 'de soykırıma devam ediyor. Soykırım ordusunun saldırılarında 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail bombardımanında 10 bin kişinin kaybolduğu veya enkaz altında kaldığı belirtildi.

3 BİN 70 KATLİAM

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 210 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 70 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

35 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 944 çocuk ve 9 bin 849 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 34 bin 622, yaralı sayısının da 77 bin 867 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.