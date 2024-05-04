FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı: Garson çözüldü! Operasyonlar başladı I 27 şüpheli yakalandı

AYLIK MAAŞ TAKVİYESİ

Garson'dan ele geçirilen veriler kapsamında geçtiğimiz gün 17 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, Garson'dan çıkan yeni verilerle ilgili çarpıcı bilgilere de ulaşıldı. Veriler arasında çıkan "Adli Davalar Takip" isimli dosyada örgütün deşifre olan örgüt mensubuna ne gibi destekler sağladığıyla ilgili bilgiler yer aldı.

Tablo halinde yer alan belgelerde gözaltına alınan örgüt üyesine neden operasyon yapıldığı, kadrosu, sicili, devre bilgisi, örgütteki derecesi, hangi mahkemede yargılanacağı, adli durumu, hangi ilde yaşadığı, avukata ödenen toplam para miktarı gibi bilgilerin yanı sıra medyaya çıkacak yakınının ismi, onun cep telefonu numarası ve işlem gören örgüt mensubu ile ilgilenecek diğer örgüt mensubuna ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Kendisinin ve eşinin kullandığı ByLock bilgisi de arşivlenirken, örgütün işlem yapılan kişilere aylık maaş takviyesi ve sigorta ücreti de verdiği ortaya çıktı.

ZAAFLARI TESPİT ETMİŞLER

Sabah'ta yer alan habere göre, örgüt tarafından verilen kodlarla ilgili de bilgiler veren FETÖ'nün Emniyet Mahrem yapılanmasının sekretaryasında görev yapan gizli tanık Garson, FETÖ'nün diğer grup ve cemaatlerde bulunan polislere de kod verdiğini belirterek, "AİHL kodu Nur cemaatine mensup kişiler için kullanılır. AÜL ve AÖL kodu Ülkücüler için kullanılır; DC örgütün etki alanı dışındaki kişiler için kullanılır; EBL, AL, EB kodları ise Aleviler için kullanılmıştır. ED kodu olanlar ise ehli dünya yaşamı olanlara verilmişti" dedi.

Veriler arasında polis akademisindeki öğrencilerin zaaflarına göre tek tek derecelendirildiği görüldü. Öğrencilerin nargile-sigara içen, kızlara düşkün olan, zina yapan, internet düşkünü, içki içen, hırsızlık yapan, arkadaş çevresi kötü olan, kumar ve şans oyunları oynayan diye kodlandığı görüldü.