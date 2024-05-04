Tayyargiller hakkında şoke eden iddia: Taşıyıcı anne bulup doğuma zorladılar! Özlem Öz'den jet hızında açıklama

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından başlayan fenomen davasıyla öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yine gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocukları Emir Ege'yi kucaklarına alan fenomen ikili hakkında taşıyıcı anne bulup onu erken doğuma zorladığı iddiası ortaya atıldı. Bu iddialara Özlem Öz, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanmalarının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenlerden birisi de 'Tayyargiller' olarak bilinen Özlem ve Tayyar Öz çifti.
Şatafatlı yaşamlarını her fırsatta gözler önüne seren çift,hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.