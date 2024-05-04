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Tayyargiller hakkında şoke eden iddia: Taşıyıcı anne bulup doğuma zorladılar! Özlem Öz'den jet hızında açıklama

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından başlayan fenomen davasıyla öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yine gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocukları Emir Ege'yi kucaklarına alan fenomen ikili hakkında taşıyıcı anne bulup onu erken doğuma zorladığı iddiası ortaya atıldı. Bu iddialara Özlem Öz, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 16:14 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 16:33
Tayyargiller hakkında şoke eden iddia: Taşıyıcı anne bulup doğuma zorladılar! Özlem Öz’den jet hızında açıklama 1

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanmalarının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenlerden birisi de 'Tayyargiller' olarak bilinen Özlem ve Tayyar Öz çifti.

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia: Taşıyıcı anne bulup doğuma zorladılar! Özlem Öz’den jet hızında açıklama 2

Şatafatlı yaşamlarını her fırsatta gözler önüne seren çift,hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.

Tayyargiller hakkında şoke eden iddia: Taşıyıcı anne bulup doğuma zorladılar! Özlem Öz’den jet hızında açıklama 3

Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Şirketlerine ise kayyım atanmıştı.

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