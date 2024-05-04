İZLE I Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası saha karıştı! Markus Gisdol ve Uğurcan Çakır…

Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından gerilim yaşandı.
UĞURCAN ÇAKIR İLE GISDOL ARASINDA GERİLİM
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. Gisdol'ü ittiren deneyimli kalecinin daha sonra söylendiği anlar yayına yansıdı.
Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.
Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.