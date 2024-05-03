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Uzmanlardan kritik uyarı! İstanbul'dan girdi 15 ili kaplayacak! Adana, Edirne, Van, Ağrı, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ...

Bugün Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı 15 il için sarı kodla uyarıda bulundu. Bu uyarı, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları açısından büyük önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, kuvvetli yağış ve fırtına, gün boyunca etkisini sürdürecek. Sarı kod, meteorolojik koşulların potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini belirtir ve bu nedenle uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekir.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 11:29 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 11:29
Uzmanlardan kritik uyarı! İstanbul’dan girdi 15 ili kaplayacak! Adana, Edirne, Van, Ağrı, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle 15 ili sarı kodla uyararak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bazı bölgelerde toz taşınımı da etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da sağanak başladı! İşte detaylar...

İSTANBUL İÇİN UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen ise , 'İstanbul'a bugün yağış güney batıdan gelir. Şemsiyeniz yoksa ıslanırsınız zamanı ayarlayın.' açıklamasında bulundu. Uyarılar sonra İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre yağışla birlikte trafik yoğunluğu da saat 17:00 itibari ile yüzde 80'i buldu. Saat 19:15 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 65'e düştüğü görüldü.

2-4 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il "sarı kod" ile uyarıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması istendi.

Uyarı yapılan iller şu şekilde: Adana, Edirne, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Osmaniye, Şırnak, Van, Ağrı, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ.

ADANA

Adana'da merkezinde öğleden sonra yarım saat etkili olan sağanak, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise bina saçaklarının altına sığındı. Su basan bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

SİİRT

Siirt'te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

EDİRNE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkisini sürdüreceği belirtildi.

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