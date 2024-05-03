Uzmanlardan kritik uyarı! İstanbul’dan girdi 15 ili kaplayacak! Adana, Edirne, Van, Ağrı, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle 15 ili sarı kodla uyararak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bazı bölgelerde toz taşınımı da etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen ise , 'İstanbul'a bugün yağış güney batıdan gelir. Şemsiyeniz yoksa ıslanırsınız zamanı ayarlayın.' açıklamasında bulundu. Uyarılar sonra İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre yağışla birlikte trafik yoğunluğu da saat 17:00 itibari ile yüzde 80'i buldu. Saat 19:15 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 65'e düştüğü görüldü.

2-4 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.