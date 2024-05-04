Trabzonspor’a transferde İngiltere’den kötü haber geldi! Herkes yeni yıldız o olacak gözüyle bakıyordu ama...

Son dönemde kadrosuna kattığı forvetlerin büyük bir bölümünden tam verim alan Trabzonspor, son olarak Onuachu tercihinde bulunmuştu. Nijeryalı forvet performansıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Fileleri havalandırırken karakteriyle de adından söz ettiren 29 yaşındaki Afrikalının sezon sonundaki durumu ise henüz net değil. Southampton'ın yüksek bedelle kadrosuna kattığı futbolcusunu ucuza bırakmaması ve sahibi olduğu Göztepe'nin de Süper Lig'e yükselmesi rüzgarı farklı bir yöne doğru estirebilir.

KELECHİ IHEANACHO LİSTEDE

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Leicester ile sözleşmesi sona eren Kelechi Iheanacho'yu listesine aldı. Onuachu'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki forvet bu sene çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol atıp 3 de asist yaptı. 1111 dakika sahada kaldı. Bonservisinin olmaması üzerine harekete geçen yönetim de birçok ismi ikna ettiği gibi kendisini de Trabzon'a getirmeyi planlıyor. Ancak bu durum hiç de kolay değil.

KELECHİ IHEANACHO TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE

RAKİPLER VAR

Fırtına'nın istediği yıldızlar arasında bulunan Kelechi Iheanacho için daha önce Sörloth transferinde anlaşılan Crystal Palace bulunuyor. İngiliz temsilcisi Batista Mendy'i de yakından izlerken bir başka talip ise Aston Villa. Bordo mavili Birmingham temsilcisi özellikle bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde dikkatleri üzerine çekmişti. Trabzonspor'un iki takım ve eklenmesi muhtemel kulüpler arasında nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.