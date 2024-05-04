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İçişlerinde tasarruf dönemi: Koruma aracı ve polis sayısı azaltıldı

Kamunun kaynaklarının etkin ve verimli kullanmak için tasarruf tedbirleri adım adım uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 13:21 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 13:38
İçişlerinde tasarruf dönemi: Koruma aracı ve polis sayısı azaltıldı

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Başkan Tayyip Erdoğan'ın işaretini verdiği kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında atılan adımlara yenileri ekleniyor.

İÇİŞLERİNDE TASARRUF DÖNEMİ
İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

KORUMA ARACI VE POLİS SAYISI AZALTILDI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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