MİT’ten nisan ayında teröre ağır darbe: 19 terörist yakalandı 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı bir harekata hazırlanırken Milli İstihbarat Teşkilatı da teröristlere nefes aldırmıyor.

NİSAN AYINDA TERÖRE AĞIR DARBE

Milli İstihbarat Teşkilatı, Nisan ayında da terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürdü. Sınır ötesinde ve yurt içinde MİT'in koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.