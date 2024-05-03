Eda Ece'nin bebeği Mina İpek'ten ilk fotoğraf! Krem renkli odası hayran bırakmıştı! İşte Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'nin bebeği Mina İpek...

Beş yıldır flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan Eda Ece, ilk bebeği Mina İpek'i kucağına aldı. Evlilik gününü "Zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30'lu yaşlarımda evlenmişim." sözleriyle anlatan oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda minik kızı Mina İpek'in odasını paylaşmıştı. Herkes Mina İpek'i merak ederken beklenen ilk fotoğraf geldi. İşte Mina İpek'ten ilk görüntü...