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Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sacha Boey sonrası aranan sağ bek bulundu! 9 milyon euro...

Şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 4 puan önünde sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşıp yeni kadrosunu bir an önce oluşturmayı hedefliyor. Cimbom'da birçok isim transfer listesinde bulunurken sağ bek için gerçekleştirilecek hamle taraftarları heyecanlandıracak gibi gözüküyor. Bayern'e giden Sacha Boey sonrasında Aurier'in yarattığı hayal kırıklığının izleri hemen atılacak. Gözler ise Fransa'ya çevrildi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:02 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:56
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sacha Boey sonrası aranan sağ bek bulundu! 9 milyon euro...

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Bu sezonun en iddialı kadrolarından birini oluşturup yıldız isimlere imza attırmayı başaran Galatasaray şampiyonluğa sadece 4 maç uzaklıkta. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ve büyük bir avantajla yoluna devam eden Cimbom, yarın akşam Fenerbahçe'ye çelme takan Sivasspor'u ağırlayacak. Ardından Karagümrük'e konuk olup Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sezonun son karşılaşmasında ise Konyaspor'un konuğu olacak. Futbolcular, teknik heyet ve yönetimin tek düşüncesi kupanın bir an önce müzeye gelmesini sağlayacak sonuçları almak ve bu yarışı en önde tamamlayabilmek. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, seçim sonrasında ilk iş olarak Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak. Sonrasında ise transfer başlayacak. Birçok futbolcunun listede bulunduğu gündeme sağ bek için flaş bir hamle gelebilir.

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Serge Aurier geçe not alamadıSerge Aurier geçe not alamadı

AURIER HAYAL KIRIKLIĞI

Devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu mevkiye Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i getirmişti. Ancak Fildişili futbolcu hem milli takımdaki sakatlığı hem de formayı giydikten sonraki formsuzluğu ile gözden düştü. 45 dakika oynadığı Alanyaspor karşılaşması sonrasında Pendikspor karşsıında tercih edilmedi. Adana Demirspor karşısında ise son 8 dakika kala sahaya ayak basabildi. Sezon sonunda ise kendisiyle yola devam edilmeyecek ve bu nedenle yeni bir bek arayışı sürüyor.

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Hedef Dominik Marczuk: Galatasaray Polonyalı genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti

Okan Buruk sağ beke takviye istediOkan Buruk sağ beke takviye istedi

OKAN BURUK ADAYLARINI BELİRLEDİ

Sacha Boey sonrası atılan adımdan memnun kalmayan Okan Buruk hem yerli hem de yabancı oyuncu listesi hazırladı. Buna göre Süper Lig, yurt dışında forma giyen Türk asıllı isimler ve potansiyelli futbolcular mercek altına alındı. Oluşturulan havuzda ön plana çıkanlardan biri de Kumbadi oldu. Fransa'da forrma giyen genç sağ bek için kulübü Lyon ile temasa geçilecek.

Sael Kumbedi Lyon'da sürekli ilk 11 şansı bulamadı

İZLEME HEYETİNDEN ONAY ÇIKTI

Fransız sağ bekin gidişi sonrasıa aynı ülkeye çıkarma yapan Galatasaray, Olympique Lyon forması giyen Sael Kumbedi'yi listesine aldı. Le Havre'de yetiştikten sonra 2022 yılında 1 milyon euro karşılığında şu anda forma giydiği takıma imza atan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 karşılaşmada 2 gol atıp 916 dakika sahada kaldı. Cimbom'da hem yönetim hem de teknik heyet potansiyelini bildiği genç isimden faydalanmak ve yüksek karla satma politikasını benimsedi.

Sael Kumbedi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro

LYON BIRAKMAYA NİYETLİ DEĞİL

Galatasaray her ne kadar Sael Kumbedi için pazarlıklara başlasa da Fransız temsilcisi genç oyuncusunu bırakmak niyetinde değil. Son dönemde piyasa değerinde düşüş de yaşasa sahip olduğu yetenekler nedeniyle ilerleyen dönemde yüksek bir bedelle transfer yapmasına kesin gözke bakıldığından dolayı satılması düşünülmüyor. Aslan'ın ise kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu üzerinde durduğu öğrenildi.

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