Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sacha Boey sonrası aranan sağ bek bulundu! 9 milyon euro...

Bu sezonun en iddialı kadrolarından birini oluşturup yıldız isimlere imza attırmayı başaran Galatasaray şampiyonluğa sadece 4 maç uzaklıkta. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ve büyük bir avantajla yoluna devam eden Cimbom, yarın akşam Fenerbahçe'ye çelme takan Sivasspor'u ağırlayacak. Ardından Karagümrük'e konuk olup Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sezonun son karşılaşmasında ise Konyaspor'un konuğu olacak. Futbolcular, teknik heyet ve yönetimin tek düşüncesi kupanın bir an önce müzeye gelmesini sağlayacak sonuçları almak ve bu yarışı en önde tamamlayabilmek. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, seçim sonrasında ilk iş olarak Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak. Sonrasında ise transfer başlayacak. Birçok futbolcunun listede bulunduğu gündeme sağ bek için flaş bir hamle gelebilir.
Serge Aurier geçe not alamadı
AURIER HAYAL KIRIKLIĞI
Devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu mevkiye Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i getirmişti. Ancak Fildişili futbolcu hem milli takımdaki sakatlığı hem de formayı giydikten sonraki formsuzluğu ile gözden düştü. 45 dakika oynadığı Alanyaspor karşılaşması sonrasında Pendikspor karşsıında tercih edilmedi. Adana Demirspor karşısında ise son 8 dakika kala sahaya ayak basabildi. Sezon sonunda ise kendisiyle yola devam edilmeyecek ve bu nedenle yeni bir bek arayışı sürüyor.
Okan Buruk sağ beke takviye istedi
OKAN BURUK ADAYLARINI BELİRLEDİ
Sacha Boey sonrası atılan adımdan memnun kalmayan Okan Buruk hem yerli hem de yabancı oyuncu listesi hazırladı. Buna göre Süper Lig, yurt dışında forma giyen Türk asıllı isimler ve potansiyelli futbolcular mercek altına alındı. Oluşturulan havuzda ön plana çıkanlardan biri de Kumbadi oldu. Fransa'da forrma giyen genç sağ bek için kulübü Lyon ile temasa geçilecek.