Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sacha Boey sonrası aranan sağ bek bulundu! 9 milyon euro...

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Bu sezonun en iddialı kadrolarından birini oluşturup yıldız isimlere imza attırmayı başaran Galatasaray şampiyonluğa sadece 4 maç uzaklıkta. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ve büyük bir avantajla yoluna devam eden Cimbom, yarın akşam Fenerbahçe'ye çelme takan Sivasspor'u ağırlayacak. Ardından Karagümrük'e konuk olup Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sezonun son karşılaşmasında ise Konyaspor'un konuğu olacak. Futbolcular, teknik heyet ve yönetimin tek düşüncesi kupanın bir an önce müzeye gelmesini sağlayacak sonuçları almak ve bu yarışı en önde tamamlayabilmek. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, seçim sonrasında ilk iş olarak Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak. Sonrasında ise transfer başlayacak. Birçok futbolcunun listede bulunduğu gündeme sağ bek için flaş bir hamle gelebilir. Marco Reusun yeni adresi Süper Lig mi? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor detayı! Transferde bomba patlayabilir... Marco Reus'un yeni adresi Süper Lig mi? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor detayı! Transferde bomba patlayabilir...

Serge Aurier geçe not alamadı AURIER HAYAL KIRIKLIĞI Devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu mevkiye Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i getirmişti. Ancak Fildişili futbolcu hem milli takımdaki sakatlığı hem de formayı giydikten sonraki formsuzluğu ile gözden düştü. 45 dakika oynadığı Alanyaspor karşılaşması sonrasında Pendikspor karşsıında tercih edilmedi. Adana Demirspor karşısında ise son 8 dakika kala sahaya ayak basabildi. Sezon sonunda ise kendisiyle yola devam edilmeyecek ve bu nedenle yeni bir bek arayışı sürüyor. Hedef Dominik Marczuk: Galatasaray Polonyalı genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti Hedef Dominik Marczuk: Galatasaray Polonyalı genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti