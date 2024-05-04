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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gambiya'da! Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. Fidan, Gambiya'da Türk şirketlerinin temsilcileriyle de buluştu.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 13:41 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 13:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gambiya’da! Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

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