Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gambiya’da! Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.