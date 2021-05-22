Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

Çiftin bu evlilikten 2016 yılında dünyaya gelen Leyana isimli bir kız çocukları var. 2017 yılında Sephora, ünlü futbolcudan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olmuş. Hatta bir gün evlerinde tartıştıkları sırada Sephora polisi arayıp şiddet uygulayan eşini gözaltına aldırmış. Aile içi şiddet nedeniyle de kısa bir süre sonra boşanmışlar.