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Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun şampiyonu gol averajıyla Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş oldu. Sezon başında şampiyonluk için pek parlak bir profil çizmeyen siyah-beyazlıların şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri İtalyan asıllı Fransız futbolcu Valentin Rosier. Şampiyonluk kutlamalarında damgasını vuran Valentin Rosier'in sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Yengemiz televizyon programı hastası çıktı.

22.05.2021 16:13 - Son Güncelleme: 22.05.2021 16:14
Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

İtalyan asıllı Fransız futbolcu 24 yaşındaki Valentin Rosier son dönemlerde spor camiasında gündem olan bir isim. Beşiktaş'ta başarılı performansıyla önce çıkan yıldız futbolcu için şu sıralar sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe atak yapıyor.

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Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

Fenerbahçe Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çalmış. Fakat söylentilere göre Valentin, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyormuş.

Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

Ben de hazır Valentin gündemdeyken özel hayatına bir bakmak istedim. Araştırma yaparken karşıma 1995 doğumlu model sevgilisi Sephora Goignan çıktı.

Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

Spor camiasını takip edenler aslında onu daha önceden tanır. Kendisi, Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki Kingsley Coman ile bir zamanlar evliydi.

Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...

Çiftin bu evlilikten 2016 yılında dünyaya gelen Leyana isimli bir kız çocukları var. 2017 yılında Sephora, ünlü futbolcudan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olmuş. Hatta bir gün evlerinde tartıştıkları sırada Sephora polisi arayıp şiddet uygulayan eşini gözaltına aldırmış. Aile içi şiddet nedeniyle de kısa bir süre sonra boşanmışlar.