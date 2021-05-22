Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Olayları bitmek bilmiyor meğer Rosier'in sevgilisi...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun şampiyonu gol averajıyla Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş oldu. Sezon başında şampiyonluk için pek parlak bir profil çizmeyen siyah-beyazlıların şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri İtalyan asıllı Fransız futbolcu Valentin Rosier. Şampiyonluk kutlamalarında damgasını vuran Valentin Rosier'in sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Yengemiz televizyon programı hastası çıktı.
Çiftin bu evlilikten 2016 yılında dünyaya gelen Leyana isimli bir kız çocukları var. 2017 yılında Sephora, ünlü futbolcudan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olmuş. Hatta bir gün evlerinde tartıştıkları sırada Sephora polisi arayıp şiddet uygulayan eşini gözaltına aldırmış. Aile içi şiddet nedeniyle de kısa bir süre sonra boşanmışlar.