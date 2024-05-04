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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 4 Mayıs 2024

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Galibiyeti hak etti

EN baştan şunu belirtelim… Çaykur Rizespor yanlış bir stratejiyle maça başladı.
Pas yaparak çıkmaya çalıştı ve bu Beşiktaş'ın işine geldi. Beşiktaş bundan iyi yararlandı. İlk yarıda özellikle Siyah-Beyazlılar daha etkili bir görüntü verdi. İlk yarıda Rashica ve Muçi'nin yakaladığı pozisyonlar ardı. Beşiktaş farkı artırabilirdi. Devrede koparabilirdi maçı… Baskıyı özellikle çok iyi kurdu Beşiktaş… Rakibi birinci bölgesinden çıkartmadılar. Dediğim gibi yanlış bir strateji belirledi Rizespor… Bu da onlara ilk yarıda daha da pahalıya mal olabilirdi.
Konuk ekip, ikinci yarıda bunu daha az yaptı. Ama hücumda bir türlü istedikleri ritmi yakalayamadılar.
Beşiktaşlı oyuncular ilk yarıya oranla daha temposuzdu.
Ancak yine de pozisyonlar bulmayı başardılar. İkinci yarıda Rashica etkili oldu.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Rizespor'un üzerine gelmediğini görünce hücumcularını sahaya sürdü.
Beşiktaşlı futbolcular dün çok çalıştı ve istediğini almayı başardı.
90+7'de Worrall'ın golü ile 3 puan geldi. Bu galibiyet Beşiktaş için kalan haftalar ve kupa maçı öncesi büyük moral olacaktır.
Siyah-Beyazlılar d ün galibiyeti sonuna kadar hak etti.

"Bu galibiyet Beşiktaş için kalan haftalar ve kupa maçı öncesi büyük moral olacaktır.
Siyah-Beyazlılar galibiyeti sonuna kadar hak etti."

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