Anne-oğul aynı dizide! Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer...

Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa ilk adımını atan ve 'Fatmagül'ün Şu Ne' dizisi ile adını duyuran Kaan Taşaner'in hayatı merak edildi. Şimdilerde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Taşaner'in oyuncu annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner'in annesi hangi ünlü oyuncu...