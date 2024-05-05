Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa ilk adımını atan ve 'Fatmagül'ün Şu Ne' dizisi ile adını duyuran Kaan Taşaner'in hayatı merak edildi. Şimdilerde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Taşaner'in oyuncu annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner'in annesi hangi ünlü oyuncu...
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
KAAN TAŞANER KİMDİR?
23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.
Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandıran oyuncu, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.