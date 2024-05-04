Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan güneş ve rüzgar lisansı bulunanlara uyarı: Yan gelip yatayım yok

Daha önce bakanlıktan güneş ve rüzgâr santrali kurmak için lisans alan ancak lisansın gereği olan yatırımları sahaya yansıtmayanlara seslenen Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, güneş ve rüzgâr santrali lisansı alan ancak yatırım yapmayan firmalara uyarıda bulundu.

"Yenilenebilir enerji tarafında depolamalı rüzgâr ve güneş santrallerinde 33 bin megavat kapasite tahsisi yapmış durumdayız. Sanayicilerimizin ya da tüketicilerimizin kendi öz tüketimlerini karşılamak için kurabilecekleri kapasite tahsisleri anlamında ise 33 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsisi yapıldı.

Şu anda ayrıca 10 bin megavat yatırımcının elinde lisanslı kapasite var, bir de 5 bin 400 megavatlık YEKA (yenilenebilir enerji kaynak alanı) kapasitesi bulunuyor. Toplam, 83-84 bin megavat ediyor. Bunların yüzde 70'i güneş, geri kalanı rüzgâr."

RUHSATI, KAPASİTEYİ ALDIM, YAN GELİP YATAYIM YOK

Sabah'a konuşan Bayraktar, "Kapasite tahsisi alanlardan isteğim şu: Bu kapasiteyi aldınız, imtiyazın gereğini yerine getirin. Ruhsatı, kapasiteyi aldım, yan gelip yatayım yok. İzinleri bahane edenler var, izinleri alacaksınız. Yoksa bu yola girmeyecektiniz." ifadelerini kullandı.





