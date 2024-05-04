PARA dünyada gerekli kötülük olarak adlandırılmıştır: Onu ne kadar küçümserseniz küçümseyin, onsuz yaşayamazsınız.

PARA dünyanın en çok aranan nesnesidir. Listenin ikincisi malum!

PARA ve güç sadık, evli bir çifttir, birbirlerine aşık olurlar ve birbirlerinden ayrılmazlar; ta ki ölüm onları ayırana kadar.

DÜNYADA pek çok iyilik yapma gücü var ama genellikle onun sadece karanlık tarafını görüyoruz: İnsanı canavara, azizleri günahkarlara, sadıkları hainlere dönüştürüyor. Aileleri ve ulusları bölüyor, barışı savaşlara, mutluluğu kedere dönüştürüyor ve yaşam ölüme.

BU dünyada önemli ve değerli olan her şey, doğrudan ya da dolaylı olarak yalnızca para nedeniyle önemlidir.

DAHA fazla para daha fazla para kazandırır. Hiçbir para para etmez.

NE kadar çok paranız olursa, ona o kadar az ihtiyacınız olur. Çok parası olan insanların bu kadar şeye ihtiyacı yoktur. Çok az şeye sahip olan insanlar buna en çok ihtiyaç duyanlardır.

EN önemli ve başarılı insanlar yalnızca para nedeniyle önemli ve başarılıdırlar. Onların servetlerini ellerinden alırsanız, şimdiye kadar gördüğünüzden daha kötü bireyler olabilirler.

SON derece zengin insanlar, daha az zengin olanlara, zenginlerin fakir insanlara davrandığı aynı aşağılayıcı şekilde davranırlar. Benzer şekilde, daha az zengin insanlar çok zengin insanlara, fakir insanlar daha zengin insanlar hakkında ne düşünüyorsa aynı şekilde bakarlar. Bu sadece zenginlerin bile fakir olduğu anlamına gelir. İlginç!

TARİH, edebiyat, ekonomi ve haberler bize sorunlarımızın hepsinin (veya çoğunun) kökeninin para olduğunu söylüyor.

Hala parasız yaşayamayız.

EĞER dünyada para olmasaydı, dünya hala para yüzünden bugün yaşadığımız sorunların aynısını yaşayacaktı.

BUNDAN nefret ediyoruz ama istiyoruz. İhtiyacımız var ama bundan nefret ediyoruz.

Severiz ama çabuk sıkılırız.

Hmm! Bu biraz karmaşık!

PARAYI ancak tadına baktıktan sonra suçlayabilirsiniz.

Parası olmayanlar bundan vazgeçemezler.

Bunu yapanlar ya delilerdir ya da keşişlerdir.

PARASIZ toplum mümkün ama parasız zihniyet mümkün değil. İnsanlar paranın değeri kavramına o kadar alışmışlardır ki, paranın yokluğunda görünüş, kıyafet, iş, statü ve diğer nesneler gibi diğer değerli nesnelere para muamelesi yapmaya başlayacaklardır.

ŞAŞIRTICI bir şekilde (ya da hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde) para tek başına hiçbir şey değildir! 'Biz'in ona verdiği değerden dolayı çok değerli hale geliyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rusya Plüton'dan daha büyük bir yüzey alanına sahip.

Oxford Üniversitesi Aztek İmparatorluğu'ndan daha eskidir.

Bir hapşırık saatte yaklaşık 100 mil yol kat eder.

Sakız çiğnemek saatte yaklaşık 11 kalori yakar.

Hindistan'da yüzen bir postane var.

En yüksek IQ'ya sahip insanlar gece geç saatlere kadar uyanık kalıyor çünkü beyinleri zihinsel uyarımı artırıyor.



TESPİTLİ YORUM

@korivecizkek Kızılay'dayım 2 dk telefondan mesaj yazıyodum yeşil yanmış. Polis de ordaydı, bana anonsla koyu yeşili mi bekliyosun diye bağırdı…….

Ankara bit artık...



GÜLÜ YORUM

@yesuken_ Hatunla aynı sarmayı ve kısırı yedik zehirlendi acillik oldu. Ben dağ ayısı ve davar olduğum için hiçbir şey olmadı + acilden gelince kalanını da yedim… Yiyerek imha ettim onu!