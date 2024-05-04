Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) 15. Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) 15. Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) 15. Toplantısı'na katıldı.
Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul, İslam İş Birliği Teşkilatı 15. Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Bakan Fidan, zirvenin resmi açılışı öncesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı. "Sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirilen zirvede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor.
Bakan Fidan, toplantının yanı sıra ikili görüşmelerde de bulundu. İkili görüşmeleri çerçevesinde Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile de görüştü. Gambiya'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya gelen Fidan, Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle de buluştu.
BAKAN FİDAN, GAMBİYA CUMHURBAŞKANI BARROW İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü.
FİDAN, SUDAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ AVAD İLE BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da katıldığı 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.
SOMALİ BAŞBAKAN YARDIMCISI JAMA İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da katıldığı 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile görüştü.
BAKAN FİDAN GARDAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.