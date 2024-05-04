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Yasemin Özilhan oyunculuğa geri mi dönüyor? Beklenen açıklama geldi: Kendimi izlemekten keyif alıyorum...

Kısa süre önce oyunculuğa geri döneceği ve yeniden projelerle yer alacağı konuşulan Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Konu hakkında Yasemin Özilhan, net konuştu: “Reklam filmlerine devam ama oyunculuk yapmayı asla düşünmüyorum.”

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:03
Yasemin Özilhan oyunculuğa geri mi dönüyor? Beklenen açıklama geldi: Kendimi izlemekten keyif alıyorum...

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Bir süre önce oyunculuktan tamamen kopan ve reklam filmlerine yönelen Yasemin Özilhan, büyük markalarla yaptığı anlaşmalarla adından söz ettiriyordu.

Birçok ünlü markanın reklam yüzü olan Özilhan'ın oyunculuğa ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Kısa süre önce oyunculuğa geri döneceği ve yeniden projelerle yer alacağı konuşulan Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bir mekandan çıkan sosyetik güzel, sportif tarzıyla dikkat çekti. Yüzünden tebessüm eksik olmayan ünlü isim, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

KENDİNİ ÖVDÜ!
Son çektiği reklam filmi hakkında konuşan Yasemin Özilhan, "Yeni çektiğim reklam filmi çok başarılı olmuş. İzledim ve gerçekten çok beğendim. Başarılı bir iş yaptığımda ekranda kendimi izlemekten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel isim, ekrana dönüp dönmeyeceği hakkında sorulara ise, "Oyunculuk yapmayı asla düşünmüyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Hatta güne sporla başlayıp, sporla bitiriyorum. Eve yaptırdığımız spor salonu da çok güzel oldu, orada da çok çalışıyorum" dedi.

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