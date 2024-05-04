Yasemin Özilhan oyunculuğa geri mi dönüyor? Beklenen açıklama geldi: Kendimi izlemekten keyif alıyorum...

KENDİNİ ÖVDÜ! Son çektiği reklam filmi hakkında konuşan Yasemin Özilhan , "Yeni çektiğim reklam filmi çok başarılı olmuş. İzledim ve gerçekten çok beğendim. Başarılı bir iş yaptığımda ekranda kendimi izlemekten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel isim, ekrana dönüp dönmeyeceği hakkında sorulara ise, "Oyunculuk yapmayı asla düşünmüyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Hatta güne sporla başlayıp, sporla bitiriyorum. Eve yaptırdığımız spor salonu da çok güzel oldu, orada da çok çalışıyorum" dedi.