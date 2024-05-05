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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 00:08 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 00:08

Berlin’de Filistin'e destek yürüyüşü!

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma eylemleri hız kesmeden devam diyor. İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırlarının başladığı günden bu yana her haftasonu Berlin’de düzenlenen gösteriler bugün de gerçekleştirildi. Wilmersdorfstrasse Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin Filistin destekçisi, kısa bir konuşma ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüşe geçti. Wittembergplatz Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Almanya hâlâ hiçbir şey öğrenememiş", "Arap liderlerin Gazze'de maskesi düştü" yazılı pankartlar taşıyarak, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

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