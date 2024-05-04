Antalya’daki teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı! Devrilen direğin cıvataları sıkılmamış

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

MAKARA VE LASTİK DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLEMLER KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ

Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

CIVATALAR SIKILMAMIŞ

Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı da ifade edildi. Soruşturmayı yürüten savcının iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor.