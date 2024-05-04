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Antalya'daki teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı! Devrilen direğin cıvataları sıkılmamış

Son dakika haberleri... Antalya'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre teleferiğin bakımlarını yapan şirketin akredite kuruluşlar arasında bulunmadığı, ayrıca bakımları ve denetimi yapan firmanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Kazada devrilen direğin civatalarının da sıkılmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 14:11 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 14:51
Antalya’daki teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı! Devrilen direğin cıvataları sıkılmamış

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu, savcılığa gönderildi.

Rapora göre, yıllık periyodik bakımları yapan Anadolu Teleferik A.Ş'nin, Danimarka devleti Akreditasyon Kurumu'na akredite kuruluşların yayımlandığı sayfada bulunmadığı tespit edildi.

BAKIM YAPAN VE DENETLEYEN FİRMA AYNI KİŞİYE AİT
Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği saptandı. Ayrıca teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

MAKARA VE LASTİK DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLEMLER KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ
Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

CIVATALAR SIKILMAMIŞ
Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı da ifade edildi. Soruşturmayı yürüten savcının iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor.

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