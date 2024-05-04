Green Card sonuç sorgulama 2024! DV-2025 DV-2024 Green Card yeşil kart başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Amerika'da yaşamak ve çalışmak isteyen binlerce kişi, Green Card 2024 sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ABD tarafından düzenlenen Yeşil Kart çekilişi, göçmenler arasında çeşitliliği artırmayı hedefliyor. Başvuru süreci, 4 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi ve şimdi katılımcılar sonuçları öğrenmek için gün sayıyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte DV-2025 ve DV-2024 Green Card başvuru sonuç sorgulama!
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Green Card başvuru sonuçları bugün, 4 Mayıs'ta açıklandı. Türkiye saatiyle 19:00'da gerçekleşen kura çekilişi sonucunda belirlenen kazananları öğrenmek için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak, sonuçları kontrol etmek için giriş yaparken dikkat etmeniz gereken bir uyarı var. Çıkan sayfada, devam etmek için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerinizi eksiksiz olarak girmeniz isteniyor. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra "Continue" linkine tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Green Card sonuçları, ABD'nin resmi DV Lottery internet sitesi üzerinden teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek. Katılımcılar, 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodu bilgileriyle sonuçları öğrenebilecekler. Çeşitlilik Vizesi katılımcıları, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ve vize mülakatı detaylarına dvprogram.state.gov adresinden ulaşabilecekler.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
ABD hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi yayınlıyor ve Türkiye bu ülkeler arasında yer alıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için temel şartlar şunlardır: