Green Card sonuç sorgulama 2024! DV-2025 DV-2024 Green Card yeşil kart başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Eğitim ve İş Deneyimi: Başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olmak veya son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Yaş: Başvuru için en az 18 yaşında olmak şartı bulunuyor.

Resmi Başvuru: Başvurular, yalnızca resmi web sitesi üzerinden kabul ediliyor. Posta veya elden başvurular geçerli sayılmıyor.

Fotoğraf Uyum: Başvuru için istenilen fotoğraf, belirlenen ölçülerle birebir uyumlu olmalıdır. Fotoğraf nedeniyle birçok aday elenebiliyor.

Konfirmasyon Numarası: Başvuru formu doldurulduktan sonra verilen konfirmasyon numarasının iyi saklanması gerekiyor. Bu numarayı yeniden talep etme imkanı yoktur.

Maddi Güç: Başvuru için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Dil Yeterliliği: Başvuru için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli Çiftler: Evli çiftlerin başvurusu, şanslarını iki katına çıkarabiliyor. Kazanan kişinin eşi ve çocukları da Green Card sahibi olabiliyor.