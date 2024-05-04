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Green Card sonuç sorgulama 2024! DV-2025 DV-2024 Green Card yeşil kart başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Heyecanla beklenen Green Card 2024 sonuçları için geri sayım başladı. 2023 yılında başlayan başvuru süreci, şimdi sonuçların açıklanmasıyla doruk noktasına ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek ve bu ülkede çalışmak isteyen binlerce aday, heyecanla sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 19:41 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 19:41
Green Card sonuç sorgulama 2024! DV-2025 DV-2024 Green Card yeşil kart başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI!

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Amerika'da yaşamak ve çalışmak isteyen binlerce kişi, Green Card 2024 sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ABD tarafından düzenlenen Yeşil Kart çekilişi, göçmenler arasında çeşitliliği artırmayı hedefliyor. Başvuru süreci, 4 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi ve şimdi katılımcılar sonuçları öğrenmek için gün sayıyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte DV-2025 ve DV-2024 Green Card başvuru sonuç sorgulama!

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card başvuru sonuçları bugün, 4 Mayıs'ta açıklandı. Türkiye saatiyle 19:00'da gerçekleşen kura çekilişi sonucunda belirlenen kazananları öğrenmek için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak, sonuçları kontrol etmek için giriş yaparken dikkat etmeniz gereken bir uyarı var. Çıkan sayfada, devam etmek için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerinizi eksiksiz olarak girmeniz isteniyor. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra "Continue" linkine tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Green Card sonuçları, ABD'nin resmi DV Lottery internet sitesi üzerinden teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek. Katılımcılar, 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodu bilgileriyle sonuçları öğrenebilecekler. Çeşitlilik Vizesi katılımcıları, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ve vize mülakatı detaylarına dvprogram.state.gov adresinden ulaşabilecekler.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

ABD hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi yayınlıyor ve Türkiye bu ülkeler arasında yer alıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için temel şartlar şunlardır:

Eğitim ve İş Deneyimi: Başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olmak veya son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Yaş: Başvuru için en az 18 yaşında olmak şartı bulunuyor.
Resmi Başvuru: Başvurular, yalnızca resmi web sitesi üzerinden kabul ediliyor. Posta veya elden başvurular geçerli sayılmıyor.
Fotoğraf Uyum: Başvuru için istenilen fotoğraf, belirlenen ölçülerle birebir uyumlu olmalıdır. Fotoğraf nedeniyle birçok aday elenebiliyor.
Konfirmasyon Numarası: Başvuru formu doldurulduktan sonra verilen konfirmasyon numarasının iyi saklanması gerekiyor. Bu numarayı yeniden talep etme imkanı yoktur.
Maddi Güç: Başvuru için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Dil Yeterliliği: Başvuru için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli Çiftler: Evli çiftlerin başvurusu, şanslarını iki katına çıkarabiliyor. Kazanan kişinin eşi ve çocukları da Green Card sahibi olabiliyor.

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